AMS Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

Die Ams-osram hat momentan eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 1,78 Prozent. Dies bedeutet, dass die Ams-osram-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 8,83 Euro, was 79 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 41 Euro. Daher wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft, da er unterbewertet ist.

Der Relative Strength-Index ergibt ein Gesamtranking von "Gut" für die Ams-osram-Aktie. Der RSI7 liegt bei 24,26 und der RSI25 bei 40,23, was eine "Gut"-Empfehlung für den RSI7 und eine "Neutral"-Einstufung für den RSI25 bedingt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte eine Aufhellung des Stimmungsbildes für Ams-osram beobachtet werden. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung. Zudem wurde eine Zunahme in der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was bedeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde.

Insgesamt erhält Ams-osram aufgrund der positiven Entwicklungen bei Stimmungslage und Kommunikationsfrequenz eine "Gut"-Rating.