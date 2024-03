AMS Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Der Aktienkurs von Ams-osram hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -67,27 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche im Durchschnitt um 38,06 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Ams-osram im Branchenvergleich eine Underperformance von -105,33 Prozent aufweist. Der "Informationstechnologie"-Sektor verzeichnete im letzten Jahr eine mittlere Rendite von 22,98 Prozent, wobei Ams-osram 90,25 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Fundamentaldaten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ams-osram aktuell 8. Im Vergleich dazu haben vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" im Durchschnitt ein KGV von 55. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Ams-osram daher unterbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum berücksichtigt. Bei Ams-osram führt der RSI bei einem Niveau von 82,21 zu einer Einstufung als "Schlecht". Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Schlecht".

Das Sentiment und der Buzz, also die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz, geben Aufschluss über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien. Bei Ams-osram konnte in den letzten vier Wochen eine Verbesserung der Stimmungslage festgestellt werden, weshalb die Aktie in dieser Hinsicht mit einem "Gut" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz hat zugenommen, was darauf hindeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wird. Insgesamt erhält Ams-osram daher auf dieser Ebene ein "Gut"-Rating.