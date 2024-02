AMS Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Bei Ams-osram beträgt die Dividende 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 1,75 % für Halbleiter- und Halbleiterausrüstung als niedriger einzustufen ist. Dies entspricht einer Differenz von 1,75 Prozentpunkten und führt zu einer aktuellen Einschätzung als "Schlecht".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ams-osram liegt bei 8, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche im Durchschnitt ein KGV von 52 aufweisen. Fundamentale Gesichtspunkte deuten darauf hin, dass Ams-osram derzeit unterbewertet ist, was zu einer Einschätzung als "Gut" führt.

Der Aktienkurs von Ams-osram verzeichnet eine Rendite von -55,12 % im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie", was mehr als 81 % unter dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" beträgt die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten 41,4 %. Ams-osram liegt mit 96,52 % deutlich darunter, was zu einer Bewertung als "Schlecht" in dieser Kategorie führt.

Die Anleger-Stimmung bei Ams-osram in den sozialen Medien ist insgesamt neutral. Negative Themen dominierten in den Diskussionen der vergangenen Tage, was zu einer Gesamteinschätzung als "Neutral" führt. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 2 negative und 3 positive Signale, was zu einer Empfehlung als "Gut" auf dieser Stufe führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Einschätzung als "Neutral" hinsichtlich der Anlegerstimmung.