AMS Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Der Aktienkurs von Ams-osram zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" eine Rendite von -44 Prozent, was mehr als 67 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" verzeichnet in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von 24,78 Prozent, wobei Ams-osram mit 68,78 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In den letzten Wochen gab es eine Zunahme positiver Kommentare über Ams-osram in den sozialen Medien. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt ebenfalls positive Signale. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen über Ams-osram ist höher als normal, was auf eine steigende Marktaufmerksamkeit hinweist. Insgesamt erhält die Aktie dadurch ein "Gut"-Rating.

Die aktuelle Dividendenrendite für Ams-osram liegt bei 0 Prozent im Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs und ist damit nur leicht unter dem Mittelwert (0,16 Prozent) für diese Aktie. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik daher als "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) gibt an, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Ams-osram liegt bei 29,79 Punkten, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch weder "überkauft" noch "überverkauft" an und erhält daher ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält Ams-osram eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

