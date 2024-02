AMS Aktie: So nicht zu erwarten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen im Laufe der Zeit in Relation. Bei Ams-osram wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 100 Punkte, was bedeutet, dass Ams-osram momentan überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 58,35, was darauf hinweist, dass Ams-osram weder überkauft noch überverkauft ist. Das Wertpapier wird daher als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich eine Abweichung von -56,54 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 4,65 CHF mit dem aktuellen Kurs von 2.021 CHF vergleicht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt bei 1,96 CHF, und der letzte Schlusskurs liegt nahe dem gleitenden Durchschnitt (+3,11 Prozent). Daher erhält die Ams-osram-Aktie in diesem Fall ein "Neutral"-Rating. Insgesamt wird dem Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating erteilt.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar umdrehen. Bei Ams-osram wurde langfristig eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Diskussionintensität gemessen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen. Daher ergibt sich für das langfristige Stimmungsbild das Gesamtergebnis "Schlecht".

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Ams-osram eine Performance von -55,12 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche im Durchschnitt um 32,36 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -87,48 Prozent im Branchenvergleich für Ams-osram. Der "Informationstechnologie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 24,37 Prozent im letzten Jahr, und Ams-osram lag 79,49 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.