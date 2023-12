AMS Aktie: Sind Sie dafür gewappnet?

Weitere Suchergebnisse zu "ams-Osram AG":

Der Aktienkurs von Ams-osram hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -44 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich der Informationstechnologie eine Unterperformance von 65,67 Prozent darstellt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" beträgt 23,59 Prozent, und Ams-osram liegt aktuell 67,58 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Bezüglich des Relative Strength Index (RSI) hat die Ams-osram-Aktie in den letzten 7 Tagen einen Wert von 35 erreicht, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage Basis liegt bei 40,52, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für Ams-osram.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt sich, dass die Stimmung für Ams-osram in den letzten Wochen kaum Veränderungen aufweist. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen rückläufig, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie hindeutet. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht".

In Bezug auf die Dividende schüttet Ams-osram eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 1,8 Prozentpunkte weniger als der branchenübliche Durchschnitt von 1,8 % ist. Aufgrund des niedrigeren Ertrags wird die Aktie auch in diesem Bereich als "Schlecht" eingestuft.