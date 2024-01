AMS Aktie: Nicht nur für Aktienbesitzer interessant!

Weitere Suchergebnisse zu "ams-Osram AG":

Die Analyse von Sentiment und Buzz rund um die Ams-osram-Aktie zeigt, dass die Stimmung der Anleger im vergangenen Monat zunehmend schlechter wurde. Auch die Diskussionsintensität nahm ab, was zu einem insgesamt schlechten Rating führt.

In der technischen Analyse ergibt sich ein Durchschnitt von 4,75 CHF für den Schlusskurs der Ams-osram-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen. Der letzte Schlusskurs lag bei 2,218 CHF, was einem Unterschied von -53,31 Prozent entspricht und somit als schlecht bewertet wird. Der 50-Tages-Durchschnitt hingegen liegt bei 1,96 CHF, was über dem letzten Schlusskurs (+13,16 Prozent) liegt und daher als gut bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie somit eine neutrale Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Ams-osram-Aktie kurzfristig überverkauft ist, was zu einer guten Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis hingegen ergibt sich eine neutrale Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Das Anleger-Sentiment ist insgesamt positiv, da überwiegend positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Dennoch zeigen Studien, dass auch negative Signale abgegeben wurden, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung auf dieser Ebene führt. Insgesamt ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung jedoch eine gute Bewertung.