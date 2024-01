AMS Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Weitere Suchergebnisse zu "Calfrac Well Services":

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Für Ams-osram liegt der RSI bei 40,25, was darauf hinweist, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daher wird dies als "Neutral" bewertet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen RSI von 39, was ebenfalls auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hinweist und somit als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.

In den sozialen Medien waren die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Ams-osram eingestellt. Es gab neun positive und zwei negative Tage, und an drei Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Ams-osram daher eine "Gut"-Einschätzung. Weitere Auswertungsmodelle haben acht Handelssignale für Ams-osram identifiziert, was zu einer "Neutral" Bewertung führt. Insgesamt erhält Ams-osram von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Ams-osram aktuell 0, was eine negative Differenz von -1,79 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" ergibt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Ams-osram von unseren Analysten eine "Schlecht"-Bewertung.

In den letzten Wochen war eine Zunahme positiver Kommentare über Ams-osram in den sozialen Medien zu beobachten, was zu einer positiven Stimmung unter den Marktteilnehmern führte. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Ams-osram wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Gut"-Rating.