AMS Aktie: Kursausbruch – aber in welche Richtung?

Die Ams-osram Aktie wird technisch analysiert und der gleitende Durchschnittskurs beläuft sich derzeit auf 2,67 CHF, während der aktuelle Kurs bei 2,191 CHF liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -17,94 Prozent, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 2,09 CHF, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von +4,83 Prozent als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Bezüglich des Sentiments und Buzz rund um die Aktie wird das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet betrachtet. Die Analyse zeigt, dass die Diskussionsintensität unterdurchschnittlich ist und eine negative Stimmungsänderung zu verzeichnen ist. Demnach wird die Aktie von Ams-osram bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes als "Schlecht" bewertet.

Die Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien zeigen, dass in den letzten zwei Wochen besonders negativ über Ams-osram diskutiert wurde. In den letzten ein bis zwei Tagen waren jedoch vor allem positive Themen dominierend. Insgesamt wird die Aktie daher heute als "Neutral" eingeschätzt, basierend auf automatischen Analysen der Kommunikation.

Schließlich wird die Dividendenrendite betrachtet, die bei 0 Prozent liegt und somit 1,61 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" liegt. Aufgrund dessen wird die Aktie als unrentables Investment bewertet und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.