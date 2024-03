AMS Aktie: Kommen hier irgendwann auch wieder bessere Zeiten?

Der Halbleiter- und Halbleiterausrüstungshersteller Ams-osram schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Die Differenz beträgt 1,61 Prozentpunkte (0 % gegenüber 1,61 %), was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht" führt.

In Bezug auf den Relative Strength-Index wird die Aktie von Ams-osram als Neutral-Titel eingestuft. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 für sieben Tage liegt bei 94,71, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 für 25 Tage einen Wert von 67,93 aufweist, der eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") hat die Aktie von Ams-osram im vergangenen Jahr eine Rendite von -67,27 Prozent erzielt. Dies bedeutet, dass sie 89,95 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" beträgt 38,12 Prozent, wobei Ams-osram aktuell 105,39 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv in Bezug auf Ams-osram. Die Redaktion hat die verschiedenen Kommentare und Beiträge ausgewertet und kommt zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Gut" eingestuft werden kann. Darüber hinaus wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Die Redaktion hat auch 5 positive Signale und keine negativen Signale herausgefiltert, was zu einer Gesamteinstufung als "Gut" führt.

Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung daher eine "Gut"-Einstufung für die Aktie von Ams-osram.