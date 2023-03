AMS Aktie: Historischer Meilenstein erreicht!

Der Relative Strength Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über Zeit in Bezug setzt und somit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel ist, weist bei der AMS-Aktie in den letzten sieben Tagen einen Wert von 26.62 auf. Aus diesem Grund gilt die Aktie als überverkauft und wird als “gut” bewertet. Im Vergleich dazu beträgt der RSI-Wert bei einer 25-Tage-Betrachtung 47.97, was weder auf eine Überkauft- noch auf eine Überverkauftsituation hinweist. Daher erhält die Aktie auch für den RSI25 eine “neutrale” Bewertung.

AMS: Geringe Dividendenrendite hinterlässt Wunsch nach Verbesserung

Angesichts einer Dividendenrendite in Höhe von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Halbleiterindustrie sollte man bei einem Investment in die Aktien von AMS derzeit einen niedrigeren Ertrag von...