AMS Aktie: Hier kann jetzt alles passieren

Die Aktie von Ams-osram wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet eingestuft. Mit einem KGV von 8,83 liegt sie insgesamt 83 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Bereich "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung", der bei 51,49 liegt. Diese fundamentale Analyse führt zu einer Einstufung der Aktie als "Gut".

In den letzten zwei Wochen wurde Ams-osram von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien besonders positiv bewertet. Unsere Redaktion hat verschiedene Kommentare und Äußerungen ausgewertet und festgestellt, dass überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Auf dieser Grundlage wird die Anleger-Stimmung als "Gut" eingestuft. Darüber hinaus wurden 8 positive und 0 negative Signale herausgefiltert, was zu einer klaren "Gut"-Empfehlung führt.

Im Bereich Dividende weist Ams-osram derzeit ein Verhältnis von 0 zwischen Dividende und Aktienkurs auf, was einer negativen Differenz von -1,75 Prozent zum Branchendurchschnitt entspricht. Aus diesem Grund erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens von unseren Analysten eine Bewertung als "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) der Ams-osram-Aktie zeigt einen Wert von 36 für die letzten 7 Tage, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung mit einem RSI-Wert von 34,1. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung für Ams-osram basierend auf dem RSI.

Insgesamt wird die Aktie von Ams-osram aufgrund der fundamentalen Analyse und der Anleger-Stimmung als "Gut" eingestuft, während die Dividendenpolitik und der RSI zu einer "Schlecht"- bzw. "Neutral"-Bewertung führen.