AMS Aktie: Heikles Investment oder sichere Bank?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Ams-osram wird der RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt derzeit bei 48,98 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Der RSI25 zeigt ebenfalls einen neutralen Wert von 50,43. Insgesamt erhält Ams-osram daher eine "Neutral"-Bewertung im Bereich des RSI.

Aus der technischen Analyse der letzten 200 Handelstage ergibt sich ein Durchschnittsschlusskurs von 4,86 CHF für die Ams-osram-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1,987 CHF, was einem Unterschied von -59,12 Prozent entspricht und zu einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der Schlusskurs liegt auch nahe dem 50-Tage-Durchschnitt, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" hat die Ams-osram-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -55,91 Prozent erzielt, was 77,69 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" beträgt 25,74 Prozent, und Ams-osram liegt aktuell 81,65 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt Ams-osram eine mittlere Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung. Daher wird die Aktie in diesem Punkt ebenfalls neutral bewertet.

Insgesamt erhält Ams-osram sowohl in der technischen Analyse als auch im Branchenvergleich eine "Neutral"-Bewertung.