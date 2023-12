AMS Aktie: Hammer-Nachricht!

Weitere Suchergebnisse zu "ams-Osram AG":

Die Stimmung und das Interesse an Aktien werden nicht nur durch Analysen von Bankhäusern beeinflusst, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild der Investoren und Nutzer im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Veränderung der Stimmung geben Aufschluss über die Stimmungslage. Im Fall von Ams-osram wurde die Aktie anhand dieser Faktoren untersucht. Die Anzahl der Beiträge oder Diskussionen zeigte dabei eine starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führte. Auch die Rate der Stimmungsänderung für Ams-osram war positiv, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führte. Insgesamt erhält die Aktie von Ams-osram bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Ams-osram bei 2.239 CHF liegt, was einer Entfernung von -57,27 Prozent vom GD200 (5,24 CHF) entspricht. Dies deutet aus charttechnischer Sicht auf ein "Schlecht"-Signal hin. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen widerspiegelt, liegt bei 2,53 CHF, was ein Abstand von -11,5 Prozent bedeutet und somit ebenfalls auf ein "Schlecht"-Signal hindeutet. Zusammenfassend wird der Kurs der Ams-osram-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Bereich der Fundamentalanalyse ergibt sich ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 8,83 für die Aktie von Ams-osram, was 79 Prozent niedriger ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" (41,97). Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung als "Gut" aus der Perspektive der fundamentalen Analyse.

Auch der Relative Strength Index (RSI) wird betrachtet, der das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf darstellt. Aktuell zeigt der RSI für Ams-osram einen Wert von 24,26, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und somit als "Gut" eingestuft wird. Bei einer Betrachtung des RSI über 25 Tage ergibt sich ein Wert von 40, was darauf hindeutet, dass der Titel weder überkauft noch überverkauft betrachtet wird und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daraus eine Einstufung des RSI als "Gut".