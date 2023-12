AMS Aktie: Hammer Entwicklung!

Weitere Suchergebnisse zu "ams-Osram AG":

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien stand zuletzt die Aktie von Ams-osram im Fokus der Diskussionen, wobei überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Ams-osram, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. Weiterführende Untersuchungen zeigen, dass hauptsächlich "Gut"-Signale abgegeben wurden, insgesamt neun (4 Schlecht, 5 Gut). Insgesamt ergibt sich daher auf dieser Ebene ein "Gut"-Signal, was eine positive Anleger-Stimmung ausweist.

Bezogen auf die fundamentalen Daten beträgt das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) aktuell 8,83 und liegt damit 78 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Halbleiter- und Halbleiterausrüstung) von 40. Daraus ergibt sich, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Ams-osram-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 5,42 CHF liegt, während der letzte Schlusskurs bei 1.8995 CHF liegt, was einer Differenz von -64,95 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet. Auch bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (2,78 CHF) liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von -31,67 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt, was wiederum zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Somit erhält die Ams-osram-Aktie in der einfachen Charttechnik insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien für Ams-osram ausgemacht werden. Daher erhält die Aktie auf dieser Stufe ein "Neutral"-Rating, da weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen festgestellt wurde.