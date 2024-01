AMS Aktie: Finger Weg!

Der Aktienkurs von Ams-osram zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" eine Rendite von -39,46 Prozent, was mehr als 64 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" hat in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 30,11 Prozent erzielt, wobei Ams-osram mit 69,57 Prozent deutlich darunter liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht" in dieser Kategorie.

Die technische Analyse ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Ams-osram-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 5,1 CHF lag. Der letzte Schlusskurs war mit 1.957 CHF um 61,63 Prozent niedriger, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt liegen unter den letzten Schlusskursen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung in der einfachen Charttechnik führt.

Beim Relative Strength Index (RSI) liegt der 7-Tage-RSI aktuell bei 94,86 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Ams-osram-Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 36,47, was bedeutet, dass Ams-osram hier weder überkauft noch -verkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse gilt die Aktie von Ams-osram als unterbewertet, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Das KGV liegt mit 8,83 insgesamt 83 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung", der 51,31 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".