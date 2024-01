AMS Aktie: Es hätte schlimmer kommen können!

Weitere Suchergebnisse zu "ams-Osram AG":

Der Aktienkurs der Ams-osram Aktie zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") eine Rendite von -39,46 Prozent, was mehr als 64 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" verzeichnet eine mittlere Rendite von 30,32 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Ams-osram mit 69,79 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr erhält sie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Ams-osram wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 65,8 Punkten, was bedeutet, dass die Ams-osram Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 35,23, dass Ams-osram weder überkauft noch überverkauft ist, und erhält somit ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Somit erhält Ams-osram eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Für Investoren, die in die Aktie von Ams-osram investieren möchten, ist die Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von Halbleiter- und Halbleiterausrüstung um 1,76 Prozentpunkte geringer. Dies führt zu einer niedrigeren Ausschüttungspolitik des Unternehmens und einer Bewertung als "Schlecht".

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen, was sich auf die Einschätzungen für Aktien auswirkt. Bei Ams-osram wurde langfristig eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität gemessen, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen, was zu einem Gesamtergebnis von "Schlecht" für das langfristige Stimmungsbild führt.