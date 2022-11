AMS Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

An der Heimatbörse SIX Swiss Ex notiert Ams-osram per 15.11.2022, 08:49 Uhr bei 8.556 CHF. Ams-osram zählt zum Segment "Halbleiter".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Ams-osram einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Ams-osram jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Relative Strength Index: Mithilfe des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich eine Aussage treffen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Schauen wir auf den RSI der letzten 7 Tage für die Ams-osram-Aktie: der Wert beträgt aktuell 1, Demzufolge ist das Wertpapier überverkauft, wir vergeben somit ein "Buy"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Ams-osram ist auch auf 25-Tage-Basis überverkauft (Wert: 18,49). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine "Buy"-Bewertung. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Ams-osram damit ein "Buy"-Rating.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") liegt Ams-osram mit einer Rendite von -25,11 Prozent mehr als 38 Prozent darunter. Die "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 2,34 Prozent. Auch hier liegt Ams-osram mit 27,45 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

3. Dividende: Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Der Wert kann börsentäglichen Schwankungen unterliegen und ist somit eine sich dynamische verändernde Kennzahl. Ams-osram liegt mit einer Dividendenrendite von 1,45 Prozent aktuell unter dem Branchendurchschnitt. Die "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche hat einen Wert von 14,71, wodurch sich eine Differenz von -13,27 Prozent zur Ams-osram-Aktie ergibt. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie von der Redaktion eine "Sell"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.