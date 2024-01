AMS Aktie: Eine klare Abfuhr!

Weitere Suchergebnisse zu "ams-Osram AG":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ams-osram beträgt derzeit 8, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" mit einem durchschnittlichen KGV von 51 als unterbewertet eingestuft wird. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 von Ams-osram liegt aktuell bei 77,09, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI ergibt. Der RSI25 liegt bei 39,62, was als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Ams-osram-Wertpapier ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt Ams-osram mit einer Rendite von -55,91 Prozent deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 25,45 Prozent. Auch im Vergleich zur "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche liegt die Rendite von Ams-osram mit 81,36 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die charttechnische Entwicklung zeigt, dass der letzte Schlusskurs der Ams-osram-Aktie von 1,9555 CHF deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt von 5 CHF der letzten 200 Handelstage liegt. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt der Schlusskurs mit 2,22 CHF darunter. Insgesamt wird die Ams-osram-Aktie in der technischen Analyse ebenfalls mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

