AMS Aktie: Davon sollte man die Finger lassen

In den letzten zwei Wochen wurde Ams-osram von den hauptsächlich privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet. Dies ist das Ergebnis der Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den vergangenen zwei Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Zusätzlich wurden in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ist die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene daher als "Schlecht" einzustufen. Die Redaktion hat auch 7 positive und 1 negative Signal herausgefiltert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.

In technischer Hinsicht beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Ams-osram Aktie mittlerweile auf 2,69 CHF, während der aktuelle Kurs bei 2,209 CHF liegt. Dies führt zu einer negativen Distanz von -17,88 Prozent zum GD200 und einer Bewertung von "Schlecht". Im Gegensatz dazu beträgt der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit 2,08 CHF, was einem positiven Abstand von +6,2 Prozent entspricht und somit als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Von fundamentaler Bedeutung ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie, welches mit einem Wert von 8,83 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dieser Abstand beträgt aktuell 83 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" von 52. Aufgrund des vergleichsweise niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

Bei der Betrachtung weicher Faktoren wie der langfristigen Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität der Ams-osram Aktie in den letzten Monaten nur wenig Aktivität aufgewiesen hat. Daher wird sie in diesem Aspekt als "Schlecht" eingestuft. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine negative Veränderung auf, was ebenfalls zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.