AMS Aktie: Darf das wirklich wahr sein?

Der Aktienkurs von Ams-osram hat im letzten Jahr eine Rendite von -46,42 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien des Informationstechnologiesektors eine Unterperformance von 70,63 Prozent bedeutet. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" beträgt 38,11 Prozent, was Ams-osram aktuell um 84,53 Prozent unterschreitet. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Ams-osram-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (63) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (49,55) führen zu einem "Neutral"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ, wodurch die Aktie auch hier mit "Schlecht" bewertet wird. Allerdings zeigen statistische Auswertungen eine Überzahl von Kaufsignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer "Gut" Bewertung des Anleger-Sentiments führt. Insgesamt ergibt sich somit für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

Die Internet-Kommunikation hat eine deutliche Eintrübung der Stimmung für Ams-osram in den letzten Wochen gezeigt, weshalb auch hier eine "Schlecht"-Bewertung vorliegt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat ebenfalls abgenommen, was auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist und zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Schlecht" bewertet.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre AMS-Analyse vom 23.02. liefert die Antwort:

Wie wird sich AMS jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen AMS-Analyse.

AMS: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...