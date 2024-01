AMS Aktie: Da verbrennt man sich die Finger!

Weitere Suchergebnisse zu "ams-Osram AG":

Der Aktienkurs von Ams-osram hat im letzten Jahr eine Rendite von -55,91 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") eine Unterperformance von 79,25 Prozent darstellt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" beträgt 29,91 Prozent, wobei Ams-osram aktuell 85,82 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Ams-osram derzeit eine Rendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 1,76 %. Daraus ergibt sich eine Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ams-osram liegt bei 8,83 Euro für jeden Euro Gewinn, was 83 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 52. Aufgrund dieser Unterbewertung wird die Aktie auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der Schlusskurs der Ams-osram-Aktie am letzten Handelstag bei 2,218 CHF lag, was einem Unterschied von -53,31 Prozent zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (4,75 CHF) entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Allerdings liegt der letzte Schlusskurs in Bezug auf den 50-Tages-Durchschnitt (1,96 CHF) über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer anderen Bewertung der Aktie führt. Insgesamt erhält Ams-osram für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.