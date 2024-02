AMS Aktie: Ein Crash wie aus dem Lehrbuch!

Die Ams-osram Aktie wird derzeit mit einer negativen Dividendenpolitik bewertet, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs im Vergleich zum Durchschnitt der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" bei -1,74 Prozent liegt. Auch das Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Stimmung für Ams-osram hat sich in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer schlechten Bewertung führt. In den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, was zu einer neutralen Bewertung in Bezug auf die Diskussionsstärke führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Die fundamentale Analyse zeigt jedoch, dass die Aktie auf Basis des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) von 8,83 als unterbewertet eingestuft werden kann. Im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche ist die Aktie um 82 Prozent niedriger bewertet, was zu einer positiven Bewertung in Bezug auf die fundamentale Analyse führt.