AMS Aktie: Die Bären zittern!

Weitere Suchergebnisse zu "Hensoldt":

In den letzten Wochen konnte bei Ams-osram eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven festgestellt werden. Dies basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Eine Änderung des Stimmungsbildes tritt auf, wenn die Masse der Marktteilnehmer eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. In diesem Fall wurden positive Auffälligkeiten registriert, weshalb dieses Kriterium mit "Gut" bewertet wird. Die Anzahl der Beiträge und die Stärke der Diskussion zeigten dagegen eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führte. Zusammengefasst erhält Ams-osram für diese Stufe daher ein "Gut".

Der Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt, dass Ams-osram mit einer Rendite von -42,48 Prozent mehr als 66 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") liegt. Im Vergleich zur "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche, die eine mittlere Rendite von 39,16 Prozent in den vergangenen 12 Monaten aufweist, liegt Ams-osram mit 81,63 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass sich die Ams-osram-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen wird. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt aktuell 2,66 CHF, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 2,11 CHF, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating auf Basis trendfolgender Indikatoren.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde in den letzten zwei Wochen eher neutral über Ams-osram diskutiert. In den letzten Tagen überwiegt jedoch die positive Kommunikation, weshalb die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung erhält. Tiefergehende Analysen haben ergeben, dass vor allem "Gut" Signale im Vordergrund standen, wodurch Ams-osram insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält.

Sollten AMS Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich AMS jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen AMS-Analyse.

AMS: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...