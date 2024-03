AMS Aktie: Aus und vorbei!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Anzeiger für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Für die Ams-osram-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 82, was auf eine Überkauftheit hinweist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Verglichen mit dem 25-Tage-RSI von 69,34 zeigt sich jedoch, dass die Aktie auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Ams-osram.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Ams-osram verläuft derzeit bei 2,63 CHF, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt, da der Aktienkurs selbst bei 1,322 CHF aus dem Handel ging und somit einen Abstand von -49,73 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage von 2,08 CHF zeigt sich ebenfalls ein Abstand von -36,44 Prozent, was erneut zu einem "Schlecht"-Signal führt. Somit lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume "Schlecht".

In den letzten Wochen konnte bei Ams-osram eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven festgestellt werden. Dies zeigt sich sowohl in der Tendenz der sozialen Medien als auch in der erhöhten Aufmerksamkeit über das Unternehmen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die Analyse der Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen zeigt, dass diese überwiegend positiv waren, was zusammen mit den berechneten Handelssignalen zu einer "Gut"-Einstufung hinsichtlich der Stimmung führt.

Insgesamt ergibt sich also, dass Ams-osram sowohl nach RSI-Bewertung als auch hinsichtlich der Stimmung als "Schlecht" bzw. "Gut" eingestuft werden muss.