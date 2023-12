AMS Aktie: Aus, Aus, Aus!

Weitere Suchergebnisse zu "ams-Osram AG":

Die technische Analyse der Ams-osram-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 2.239 CHF 57,27 Prozent unter dem GD200 (5,24 CHF) liegt, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Auch der GD50, der bei 2,53 CHF liegt, zeigt mit einem Abstand von -11,5 Prozent ein "Schlecht"-Signal an. Insgesamt wird der Kurs der Ams-osram-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt sich eine starke Aktivität in Beiträgen und Diskussionen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Ams-osram ist ebenfalls positiv, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Somit erhält die Aktie in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Note "Gut".

Im Vergleich mit anderen Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" hat die Ams-osram-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -39,46 Prozent erzielt, was 62,33 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" liegt die Aktie mit einer Rendite von 67,11 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Zur Dividendenpolitik der Aktie ist zu erwähnen, dass Ams-osram derzeit niedrigere Dividenden ausschüttet als der Branchendurchschnitt. Mit einer Differenz von 1,76 Prozentpunkten (0 % gegenüber 1,76 %) erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".