AMS Aktie: Augen auf!

Weitere Suchergebnisse zu "ams-Osram AG":

Die Aktie von Ams-osram wird von trendfolgenden Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen, basierend auf dem längerfristigen Durchschnitt der letzten 200 Handelstage, der bei 5,37 CHF liegt, im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 2,125 CHF (-60,43 Prozent Abweichung). Auch der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt von 2,7 CHF liegt unter dem letzten Schlusskurs (-21,3 Prozent Abweichung), was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen eine Zunahme positiver Kommentare über Ams-osram. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt eine positive Tendenz, was zu einer "Gut"-Bewertung durch die Redaktion führt.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Ams-osram mit einer Rendite von -44 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" um mehr als 67 Prozent darunter liegt. Auch im Vergleich zur "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche, die eine mittlere Rendite von 24,78 Prozent aufweist, liegt Ams-osram mit -68,78 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf die Dividende beträgt die aktuelle Dividendenrendite für Ams-osram 0 Prozent in Relation zum Aktienkurs und liegt mit 0,16 Prozent nur leicht unter dem Mittelwert von 0,16. Dadurch erhält Ams-osram eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.