AMR Action Fund gibt Investition in die BioVersys AG bekannt

Finanztrends Video zu EUR/USD (Euro / US-Dollar)



mehr >

Boston (ots/PRNewswire) -Die Transaktion stellt die erste Investition des Fonds in Europa dar und bringt seinen Einsatz dafür voran, bis 2030 die Markteinführung von zwei bis vier Antimikrobiotika zu ermöglichenDer AMR Action Fund, die weltweit größte öffentlich-private Partnerschaft, die in Biotechnologieunternehmen investiert, welche Antimikrobiotika entwickeln, gab heute bekannt, dass er in die BioVersys AG, ein im Bereich klinischer Studien tätiges Unternehmen mit Sitz in Basel, Schweiz, investiert habe. Die Transaktion stellt die erste Investition des Fonds in Europa dar und ist ein wichtiger Schritt zum Aufbau eines internationalen Portfolios von Unternehmen, die dringend benötigte Antimikrobiotika entwickeln.„BioVersys entwickelt antimikrobielle Präparate, die auf einige der derzeit bedrohlichsten arzneimittelresistenten Bakterien der Welt abzielen, und wir sind begeistert, das Unternehmen in unserem Portfolio begrüßen zu dürfen", sagte Dr. Martin Heidecker, Chief Investment Officer von AMR Action Fund. „Die Kandidaten, die sich in der Entwicklung befinden, haben das Potenzial, die Versorgung von Patienten mit hartnäckigen Infektionen, für die es nur wenige effektive Behandlungen gibt, falls überhaupt welche, erheblich zu verbessern. Wir sind sehr daran interessiert, mit dem Team von BioVersys zusammenzuarbeiten, um die Patienten mit diesen Therapeutika zu versorgen."Arzneimittelresistente bakterielle Infektionen wurden 2019 mit fast 5 Millionen Todesfällen in Verbindung gebracht und 1,27 Millionen Menschen starben unmittelbar an ihnen, mehr als an HIV oder Malaria. Der Hauptkandidat von BioVersys, BV100, wird für Infektionen von Lunge und Blutkreislauf entwickelt, die durch das Carbapenem-resistente Bakterium Acinetobacter baumannii (CRAb) verursacht werden. Kürzlich in The Lancet veröffentlichte Forschungsergebnisse zeigten, dass CRAb-Infektionen bis zu 100.000 Menschen pro Jahr töten könnten. Die Weltgesundheitsorganisation und die U.S. Centers for Disease Control and Prevention haben CRAb als einen der Krankheitserreger identifiziert, für die mit höchster Priorität neue Behandlungen erforderlich sind.Zu den in der Entwicklung befindlichen Präparaten von BioVersys zählt auch BV200, ein Breitbandantibiotikum, das für Patienten entwickelt wird, die im Krankenhaus schwere Staphylococcus-aureus-Infektionen bekommen; BV300, ein Breitbandantibiotikum, das eine neuartige chemische Klasse von Pyrrolocytosinen darstellt, und BVL-GSK098, ein neues kleines Molekül zur Behandlung von Tuberkulose, das die Resistenz gegen Ethionamid überwindet.„BioVersys zielt darauf ab, für viele Millionen von Menschen, die von AMR betroffen sind, wirksam zu sein, indem es einige der dringendsten und äußerst arzneimittelresistenten Infektionen bekämpft. Der AMR Action Fund wird ein wertvoller Partner sein, wenn wir unsere Programme in klinische Phase-2-Studien und darüber hinaus voranbringen, damit diese Behandlungen die Patienten so schnell wie möglich erreichen können", sagte Dr. Marc Gitzinger, CEO und Gründer der BioVersys AG. „Es ist zufällig und zum richtigen Zeitpunkt, dass der AMR Action Fund eingerichtet wurde, um in die vielversprechendsten Unternehmen zu investieren, die die AMR-Krise bekämpfen, und wir sind optimistisch, dass der private Sektor weiterhin in diesen äußerst dringenden Bereich der Medizin investieren wird."Der AMR Action Fund schloss sich der Serie-C-Runde von BioVersys an, die von bestehenden und neuen Investoren aus verschiedenen Regionen deutlich überzeichnet wurde.„Mit unserer Investition in BioVersys erfüllen wir weiterhin unsere Aufgabe, Innovation und Investitionen in kleine Biotechnologieunternehmen voranzutreiben, die für den Großteil der Forschung und Entwicklung im Bereich Antibiotika zuständig sind", bemerkte Dr. Henry Skinner, CEO. „Während wir auch weiterhin in vielversprechende und innovative Antimikrobiotika-Unternehmen investieren werden, ist es wichtig, dass politische Entscheidungsträger auf der ganzen Welt Maßnahmen ergreifen und Marktversagen beheben, die die Entwicklung neuer Antibiotika behindern und für Patienten überall eine Bedrohung darstellen."Weitere Informationen erhalten Sie von Chris Sweeney: chris.sweeney@amractionfund.com.Informationen Der AMR Action Fund ist die weltweit größte öffentlich-private Partnerschaft, die in Behandlungen mit Antibiotika, Antimykotika und anderen Antimikrobiotika investiert. Der Fonds wird etwa eine Milliarde US-Dollar in im Bereich klinischer Studien tätige Biotechnologieunternehmen investieren, um dazu beizutragen, neue Antibiotika auf den Markt zu bringen. Das Konzept des AMR Action Fund wurde von der International Federation of Pharmaceutical Manufacturers & Associations und ihren biopharmazeutischen Mitgliedsunternehmen in Zusammenarbeit mit der Weltgesundheitsorganisation, der Europäischen Investitionsbank und dem Wellcome Trust entwickelt. Zu den Investoren des AMR Action Fund gehören: Almirall; Amgen; Bayer, Boehringer Ingelheim; Boehringer Ingelheim Stiftung; Chugai; Daiichi-Sankyo; Eisai; Eli Lilly and Company; die Europäische Investitionsbank (mit Unterstützung der Europäischen Kommission im Rahmen von Horizon 2020, Das Forschungs- und Innovationsprogramm der Europäischen Union 2014-2020); GlaxoSmithKline, Johnson & Johnson; LEO Pharma; Lundbeck; Menarini; Merck; Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland, Novartis; Novo Nordisk; Novo Nordisk Foundation; Pfizer; Roche, Shionogi, Takeda; Teva; UCB und der Wellcome Trust.Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1929292/AMR_Action_Fund_Logo.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3747081-1&h=2258633729&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3747081-1%26h%3D3487687526%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1929292%252FAMR_Action_Fund_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1929292%252FAMR_Action_Fund_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1929292%2FAMR_Action_Fund_Logo.jpg)View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/amr-action-fund-gibt-investition-in-die-bioversys-ag-bekannt-301713321.htmlOriginal-Content von: AMR Action Fund, übermittelt durch news aktuell