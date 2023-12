AMP Ltd. Aktie: Das kann einfach nicht wahr sein

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 bedeutet, dass die Aktie als "überverkauft" gilt, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" eingestuft wird. Ein Wert dazwischen wird als neutral betrachtet. Der RSI für die Aktie von Amp liegt bei 43,48, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 59,34 und zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie von Amp als unterbewertet betrachtet, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Das KGV von 29,95 liegt insgesamt 53 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Diversifizierte Finanzdienstleistungen", der bei 64,39 liegt. Daher erhält die Aktie aus fundamentaler Analyse die Einstufung "Gut".

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Amp ist insgesamt besonders positiv. Die Auswertung von Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen zeigt, dass vor allem positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie insgesamt die Einschätzung "Gut" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Amp derzeit 4. Dies führt zu einer negativen Differenz von -3,47 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Diversifizierte Finanzdienstleistungen". Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Amp von Analysten eine "Schlecht"-Bewertung.