AMP Ltd. Aktie: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der Amp als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Amp-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 50 und ein Wert für den RSI25 von 45,31. Beide Werte bedingen eine "Neutral"-Einstufung, was zu einem Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte bei Amp in den letzten vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes verzeichnet werden. Daher bewerten wir die Aktie mit einem "Gut". Bei der Kommunikationsfrequenz wurde dagegen eine leichte Reduktion registriert, was zu einer "Gut"-Rating auf dieser Stufe führt.

Die Diskussion in den Social Media zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Amp eingestellt waren. Es gab einige positive und negative Tage, aber auch viele Tage ohne eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind ebenfalls vornehmlich neutral, was zu einer "Neutral"-Einschätzung aus Anlegersicht führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Amp-Aktie mit einem Kurs von 0,93 AUD inzwischen -3,12 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Schlecht", da die Distanz zum GD200 sich auf -15,45 Prozent beläuft. Insgesamt ergibt sich daher aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume eine "Neutral"-Einschätzung.