AMP Ltd. Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Die technische Analyse zeigt, dass die Amp derzeit als "Neutral" eingestuft wird, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 des Wertes liegt bei 1,08 AUD, während der Aktienkurs bei 1,07 AUD liegt, was einer Abweichung von -0,93 Prozent entspricht. Dies bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 0,95 AUD, was einer Abweichung von +12,63 Prozent entspricht. Dies ergibt eine Gesamteinstufung als "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie haben Analysen gezeigt, dass die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität eine starke Aktivität aufweisen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Amp war jedoch eher schlecht, was zu einer negativen Änderung und somit zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Amp bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt derzeit 4, was eine negative Differenz von -2,88 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Diversifizierte Finanzdienstleistungen" ergibt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Amp eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Amp beträgt aktuell 9,68 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie momentan überverkauft ist und somit als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt allerdings an, dass Amp weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Amp damit für diesen Punkt der Analyse als "Gut" bewertet.