AMP Ltd. Aktie: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu bewerten, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Beziehung. Wir betrachten den RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis für die Aktie von Amp. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 36 Punkte, was darauf hindeutet, dass Amp derzeit weder überkauft noch überverkauft ist, und somit neutral eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 56,25, was ebenfalls auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Insgesamt erhält Amp daher eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

In den letzten Wochen wurde bei Amp eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt. Diese Veränderung des Sentiments tritt auf, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Aufgrund der negativen Auffälligkeiten wird dieses Kriterium als "Schlecht" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion, also die Veränderung der Anzahl der Beiträge, konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Amp für diese Stufe daher ein "Schlecht".

Die Dividendenrendite von Amp beträgt 4,34 Prozent, was 3,37 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Diversifizierte Finanzdienstleistungen" weist eine durchschnittliche Dividendenrendite von 7 Prozent auf. Daher wird die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich eher als unrentables Investment eingestuft und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Amp liegt bei 29,95, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 64 liegt. Dieser verhältnismäßig niedrige Wert lässt die Aktie als "günstig" erscheinen und führt daher auf der Basis fundamentaler Kriterien zu einer "Gut"-Bewertung.