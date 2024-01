AMP Ltd. Aktie: Der Knaller!

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen und gibt an, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Für die Amp-Aktie liegt der RSI bei 27,27, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen RSI-Wert von 43, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Amp-Aktie daher in dieser Kategorie eine "Gut"-Einstufung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Amp-Aktie beträgt derzeit 29, was bedeutet, dass die Börse 29,95 Euro für jeden Euro Gewinn zahlt. Dies liegt 55 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 67 und führt zu einer Unterbewertung der Aktie, die auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft wird.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, mit überwiegend neutralen und vereinzelten positiven Diskussionen über das Unternehmen Amp. Daher wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite hat die Amp-Aktie derzeit einen Wert von 4,34 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 7,28 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie aufgrund der Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Diversifizierte Finanzdienstleistungen"-Branche.