AMP Ltd. Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Die Amp-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 4,38 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 7,16 Prozent liegt. In der Kategorie der "Diversifizierten Finanzdienstleistungen" erhält sie daher eine "Schlecht"-Bewertung aufgrund der Differenz zu vergleichbaren Werten.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Aktie in letzter Zeit eine geringe Aktivität aufweist. Die Diskussionsintensität ist unterdurchschnittlich, und die Rate der Stimmungsänderung bleibt ebenfalls gering. Daher wird die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls als "Schlecht" eingestuft.

Beim Relative-Stärke-Index (RSI) liegt der RSI7 aktuell bei 58,33 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der RSI25 hingegen liegt bei 27,03, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist. Somit erhält das Amp-Wertpapier insgesamt ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen ein überwiegend positives Stimmungsbild in den vergangenen Wochen. Die meisten Meinungen sind neutral, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Insgesamt ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Amp in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.