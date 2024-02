AMP Ltd. Aktie: Ist es das gewesen?

Die Aktie von Amp wird derzeit fundamental betrachtet als unterbewertet eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 185,28 deutlich höher liegt als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Diversifizierte Finanzdienstleistungen" (69,74). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt sich, dass Amp derzeit überverkauft ist, was kurzfristig zu Kursrücksetzern führen könnte. Der RSI auf 7-Tage-Basis liegt bei 21,05 Punkten, während der RSI auf 25-Tage-Basis weniger stark schwankt und Amp weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI und ein "Neutral"-Rating für den 25-Tage-RSI.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte keine wesentliche Veränderung festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussion über das Unternehmen hat jedoch abgenommen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich führt. Zusammengefasst erhält Amp in diesem Abschnitt ein "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Amp derzeit bei 1,08 AUD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 1,085 AUD erreicht hat. Dies führt zu einer Bewertung als "Neutral". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage steht bei 0,97 AUD, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtbewertung von "Gut" basierend auf der technischen Analyse.