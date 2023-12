AMP Ltd. Aktie: Ist es denn die Möglichkeit?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Amp. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 36 Punkte, was bedeutet, dass Amp momentan weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 56,25 an, dass Amp weder überkauft noch überverkauft ist und somit auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Neutral" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

Aus charttechnischer Sicht ist der aktuelle Kurs der Amp von 0,955 AUD mit -13,18 Prozent Entfernung vom GD200 (1,1 AUD) als "Schlecht"-Signal zu bewerten. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 1,01 AUD auf, was zu einem Abstand von -5,45 Prozent führt und somit ebenfalls ein "Schlecht"-Signal für den Aktienkurs darstellt. Insgesamt wird der Kurs der Amp-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im fundamentalen Bereich zeigt sich, dass Amp mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 29,95 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt, was einem Abstand von 54 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Diversifizierte Finanzdienstleistungen" von 64 entspricht. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

Hinsichtlich der Dividende liegt Amp mit einer Dividendenrendite von 4,34 Prozent 3,37 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 7 Prozent für die Branche "Diversifizierte Finanzdienstleistungen". Somit wird die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich eher als unrentables Investment eingestuft und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.