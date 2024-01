AMP Ltd. Aktie: Immer mit der Ruhe

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Amp eingestellt waren. Es gab insgesamt fünf positive und zwei negative Tage, während an sieben Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls vorwiegend neutral. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Amp daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt mit "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat wurde festgestellt, dass das Unternehmen weniger diskutiert wurde als zuvor und aus dem Fokus der Anleger gerückt ist. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating für die Amp-Aktie.

Um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten, kann der Relative Strength-Index (RSI) herangezogen werden. Der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen liegt bei 50, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI für 25 Tage beläuft sich auf 39,19, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt führt dieses Bild zu einem Rating "Neutral" für Amp.

In Bezug auf die Dividende weist Amp eine Dividendenrendite von 4,34 Prozent auf, was 2,95 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Diversifizierte Finanzdienstleistungen" hat eine durchschnittliche Dividendenrendite von 7 Prozent. Aus heutiger Sicht ist die Aktie daher im Vergleich eher ein unrentables Investment und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.