AMP Ltd. Aktie: Hier wird jetzt richtig Fahrt aufgenommen!

Die Amp-Aktie zeigt eine Dividendenrendite von 4,34 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 7,9 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende, mit einer Differenz von lediglich 3,56 Prozentpunkten.

In der technischen Analyse weicht der letzte Schlusskurs (0,925 AUD) um -16,67 Prozent vom Durchschnitt des Schlusskurses der Amp-Aktie für die letzten 200 Handelstage (1,11 AUD) ab. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (1,08 AUD) liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von -14,35 Prozent darunter. Daraus ergibt sich insgesamt ein "Schlecht"-Rating für die Amp-Aktie.

Der Relative Strength Index (RSI) der Amp liegt bei 15, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und somit eine Bewertung als "Gut" erhält. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 65, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und somit ein "Neutral" zugeordnet wird. Insgesamt erhält die Amp-Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Gut".

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Amp ist insgesamt positiv, mit vorwiegend positiven Meinungen in den sozialen Medien und Diskussionen über die positiven Themen rund um Amp in den vergangenen Tagen. Insgesamt ergibt sich daher bei der Analyse der Anleger-Stimmung die Bewertung "Gut".