AMP Ltd. Aktie: Es hat sich bereits abgezeichnet …

In den vergangenen vier Wochen konnte bei der Aktie von Amp keine wesentliche Veränderung im Stimmungsbild festgestellt werden. Die Kommunikationsfrequenz hat jedoch zugenommen, was darauf hinweist, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wird. Aufgrund dieser Informationen wird die Aktie daher auf "Neutral" eingestuft. Der Relative Strength Index (RSI) für die Amp-Aktie der letzten 7 Tage beträgt derzeit 30, was bedeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Im Vergleich dazu ist der RSI der letzten 25 Handelstage weniger volatil und zeigt, dass Amp weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält die Aktie auf dieser Basis ein "Neutral"-Rating. Insgesamt wird die Analyse der RSIs daher mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was sich in acht Tagen mit positivem Stimmungsbarometer widerspiegelt. Negative Diskussionen wurden nicht verzeichnet. Die Anleger waren größtenteils neutral eingestellt und zeigten verstärktes Interesse an positiven Themen in Bezug auf das Unternehmen Amp. Aufgrund dieser positiven Stimmung wird die Aktie mit einem "Gut" bewertet.

In der technischen Analyse liegt der Kurs der Amp-Aktie mit 0,97 AUD derzeit 2,11 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einstufung als "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie jedoch als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -11,82 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.