AMPPreferred, ist immer für eine Überraschung gut!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen im Laufe der Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Amp. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 36 Punkte, was bedeutet, dass Amp momentan weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI ist Amp auch weder überkauft noch überverkauft (Wert: 56,25), was der Aktie ebenfalls ein "Neutral"-Rating für den RSI25 einbringt. Somit wird Amp insgesamt als "Neutral" für diesen Punkt der Analyse bewertet.

Mit einer Dividendenrendite von 4,34 Prozent liegt Amp 3,37 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Branche "Diversifizierte Finanzdienstleistungen". Dies macht die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich zu anderen Investitionen eher unrentabel und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung von unserer Redaktion.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie gibt Auskunft darüber, wie preisgünstig sie auf den ersten Blick erscheint. Wachstumsaktien haben in der Regel ein höheres KGV. Amp liegt mit einem Wert von 29,95 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche, was einem Abstand von 54 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Diversifizierte Finanzdienstleistungen" von 64 entspricht. Aufgrund des vergleichsweise niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An fünf Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. Allerdings haben sich die Anleger in den letzten Tagen verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Amp unterhalten. Daher bewerten wir die Aktie als "Neutral". Zusammengefasst ergibt sich daraus für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.