AMPPreferred-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

Die aktuelle Dividendenrendite der Aktie von Amp beträgt 4,34 %, was 2,91 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies bedeutet, dass die Dividenden des Unternehmens niedriger ausfallen, was zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik als "Schlecht" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage der Aktie. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut" führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Amp liegt derzeit bei 29, was 56 Prozent niedriger ist als der branchenübliche Wert von 68. Aufgrund dessen wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält daher ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der Amp-Aktie der letzten 7 Tage beträgt 30, was bedeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist. Daher wird auch hier ein "Gut"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt eine weniger volatile Entwicklung und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs zu Amp ein "Gut"-Rating.