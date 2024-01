AMPPreferred Aktie: Die Vorzeichen waren schon lange da …

Die Dividendenrendite von Amp beträgt derzeit 4,34 Prozent, was 3,2 Prozent über dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Diese Dividendenpolitik erhält von Analysten eine "Gut"-Bewertung. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Amp liegt bei 29,95, was unter dem Branchendurchschnitt von 55 Prozent in der Branche "Diversifizierte Finanzdienstleistungen" liegt. Aus fundamentalen Kriterien betrachtet, wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält ebenfalls eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Amp-Aktie ein Neutral-Titel ist. Der RSI7 beträgt 50 (Neutral) und der RSI25 beläuft sich auf 45,31 (ebenfalls Neutral). Insgesamt ergibt sich ein Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

In der technischen Analyse ist die Amp-Aktie mit einem Kurs von 0,93 AUD -3,12 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 sich auf -15,45 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.