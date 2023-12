AMPPreferred Aktie: Da verbrennt man sich die Finger!

Die Amp-Aktie wird derzeit mit einem Kurs von 0,955 AUD gehandelt, was einer Entfernung von -13,18 Prozent vom GD200 (1,1 AUD) entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird dies als "Schlecht"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 1,01 AUD, was zu einem weiteren "Schlecht"-Signal führt, da der Abstand -5,45 Prozent beträgt. Somit erhält die Amp-Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung, basierend auf dem Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Amp mit 4,34 Prozent 3,37 Prozent unter dem Branchendurchschnitt für die Branche "Diversifizierte Finanzdienstleistungen". Dies macht die Aktie zu einem unrentablen Investment und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung.

Das Stimmungsbild bezüglich Amp hat sich in den letzten Wochen deutlich zum Negativen verändert. Dies wird anhand der Auswertung von sozialen Medien ermittelt, in denen eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen beobachtet wird. Da in diesem Punkt negative Auffälligkeiten festgestellt wurden, erhält das Sentiment und Buzz der Aktie ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Bereich der Fundamentalanalyse weist die Amp-Aktie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 29,95 einen Wert unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 64 auf. Dies macht die Aktie aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV zu einem "günstigen" Investment, wodurch sie in diesem Bereich eine "Gut"-Bewertung erhält.