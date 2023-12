AMPPreferred Aktie: Da braut sich was zusammen!

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Aktie von Amp ist insgesamt sehr positiv, wie aus den Diskussionen in Foren und sozialen Medien der letzten beiden Wochen hervorgeht. Dies zeigt sich in den überwiegend positiven Themen, die in den Gesprächen im Mittelpunkt standen. Insgesamt wird die Einschätzung der Aktie als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI), ein wichtiges Signal der technischen Analyse, bewertet die Auf- und Abwärtsbewegungen der Kurse über einen Zeitraum von 7 Tagen. Der RSI-Wert für Amp liegt bei 43,48 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Auch der RSI25, der die Bewegungen über 25 Tage betrachtet, führt zu einer "Neutral"-Einschätzung. Somit ergibt sich eine Gesamtbewertung von "Neutral" für den RSI.

Bei der technischen Analyse, die den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Amp-Aktie betrachtet, zeigt sich ein Wert von 1,1 AUD für die letzten 200 Handelstage, während der letzte Schlusskurs bei 0,95 AUD lag. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (1,03 AUD) liegt über dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Somit erhält die Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung basierend auf der einfachen Charttechnik.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Amp beträgt derzeit 4, was einer negativen Differenz von -3,47 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Diversifizierte Finanzdienstleistungen" entspricht. Daher wird die Dividendenpolitik von Amp von Analysten als "Schlecht" bewertet.