AMPD Ventures Aktie: Nach so langer Zeit …

Die technische Analyse zeigt, dass die Ampd Ventures derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) beträgt 0,02 CAD, während der aktuelle Aktienkurs bei 0,005 CAD liegt, was einer Abweichung von -75 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) liegt bei 0,01 CAD, was einer Abweichung von -50 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie insgesamt das Rating "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz wird die Diskussionsintensität der Ampd Ventures als durchschnittlich bewertet, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt in diesem Zeitraum kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist überwiegend positiv. In den letzten beiden Wochen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Ampd Ventures-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (Wert: 50) als auch der RSI der letzten 25 Tage (Wert: 50) erhalten daher eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs damit ein "Neutral"-Rating für die Ampd Ventures.