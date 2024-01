AMN Healthcare Services Aktie: Das ist der nächste Hammer!

Die Analysteneinschätzung für Amn Healthcare Services ergibt insgesamt ein "Gut", da 3 Kaufempfehlungen, 1 neutrale Bewertung und keine negativen Bewertungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 98,75 USD, was darauf hindeutet, dass der Aktienkurs um 31,37 Prozent steigen könnte.

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien bezüglich Amn Healthcare Services haben sich in den letzten Wochen nicht deutlich verändert. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Häufigkeit der Diskussionen über die Aktie zeigt jedoch, dass das Unternehmen derzeit viel Aufmerksamkeit von den Anlegern erhält, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Amn Healthcare Services-Aktie als neutral eingestuft wird. Der RSI7 beträgt 50,21 und der RSI25 liegt bei 38,22, was auf eine neutrale Einschätzung hinweist.

Die technische Analyse ergibt gemischte Signale. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 86,6 USD, was einer Abweichung von -13,2 Prozent entspricht und daher als negativ bewertet wird. Auf der anderen Seite liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, was zu einer positiven Bewertung führt.

Insgesamt wird die Amn Healthcare Services-Aktie auf Basis der Analysteneinschätzung, des Sentiments, des Relative Strength-Index und der technischen Analyse als "Gut" eingestuft.

AMN Healthcare Services kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich AMN Healthcare Services jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen AMN Healthcare Services-Analyse.

AMN Healthcare Services: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...