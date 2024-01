AMN Healthcare Services Aktie: Das ist beeindruckend!

Die Analysten sind in ihrer langfristigen Meinung zur Amn Healthcare Services-Aktie insgesamt positiv gestimmt. Von insgesamt vier Bewertungen erhält die Aktie drei Mal das Prädikat "Gut" und einmal "Neutral", während keine schlechten Bewertungen vorliegen. Derzeit liegt das Kursziel der Analysten bei 98,75 USD, was eine potenzielle Performance von 29,19 Prozent darstellen würde. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut".

Im Hinblick auf die Fundamentaldaten weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Amn Healthcare Services einen Wert von 9 auf. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Gesundheitsdienstleistungsbranche ist die Aktie daher unterbewertet, was zu einer "Gut"-Einschätzung in dieser Kategorie führt.

Beim Vergleich der Aktienkurse zeigt sich jedoch eine weniger positive Entwicklung. Die Rendite von Amn Healthcare Services liegt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Gesundheitspflege-Sektor bei -27,17 Prozent, was mehr als 47 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch die mittlere Rendite der "Gesundheitsdienstleister"-Branche von 36,01 Prozent wird deutlich verfehlt, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse ergibt gemischte Ergebnisse. Der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt zeigt eine Abweichung von -11,64 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Demgegenüber liegt der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt mit einer Abweichung von +9,14 Prozent über dem letzten Schlusskurs, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt führt dies zu einer neutralen Bewertung der Amn Healthcare Services-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Insgesamt ergibt sich also ein gemischtes Bild der Aktie, das von positiven Fundamentaldaten und langfristigen Analysteneinschätzungen, aber auch von einer weniger positiven Entwicklung im Branchenvergleich und in der technischen Analyse geprägt ist.