AMN Healthcare Services Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Der Aktienkurs von Amn Healthcare Services hat im vergangenen Jahr eine negative Rendite von -31,17 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Unternehmen im Gesundheitspflege-Sektor einer Unterperformance von 1451,83 Prozent entspricht. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche beträgt 4677,81 Prozent, was bedeutet, dass Amn Healthcare Services aktuell 4708,98 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Bei der Einschätzung von Aktienkursen spielen nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten eine Rolle, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung. Laut Analysten sind die Kommentare und Befunde überwiegend positiv, und in den sozialen Medien wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Amn Healthcare Services diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

Von insgesamt 3 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten sind 2 Einstufungen "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht", was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating für das Wertpapier führt. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten deuten darauf hin, dass die Aktie um 53 Prozent steigen könnte, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Die langfristige Stimmung rund um die Aktie von Amn Healthcare Services wurde ebenfalls analysiert. Die Diskussionsintensität zeigte eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führte. Allerdings wurde eine positive Änderung der Stimmungsrate festgestellt, was zu einer Gesamtbewertung der langfristigen Stimmung als "Gut" führt.