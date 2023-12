AMN Healthcare Services Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Amn Healthcare Services hat eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was 88,68 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies macht die Aktie im Vergleich zu anderen Investments eher unrentabel und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Amn Healthcare Services liegt bei 42,28 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt ebenfalls ein "Neutral"-Rating mit einem Wert von 31,43. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

Die Analysten haben eine insgesamt positive Einschätzung für Amn Healthcare Services abgegeben. Von den in den letzten 12 Monaten abgegebenen Empfehlungen waren 3 positiv, 1 neutral und keine negativ. Dies führt zu einem Gesamturteil von "Gut". Auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat ergibt ein überwiegend positives Bild mit einem Kursziel im Durchschnitt von 98,75 USD, was einer positiven Entwicklung von 38,44 Prozent entspricht.

In Bezug auf die technische Analyse erhält die Amn Healthcare Services-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht, basierend auf dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 71,33 USD, was einem Unterschied von -18,55 Prozent entspricht. Allerdings zeigt die Analyse des 50-Tages-Durchschnitts eine neutrale Bewertung mit einem Wert von 70,44 USD, der nahe dem letzten Schlusskurs liegt.

Insgesamt wird die Aktie von Amn Healthcare Services aufgrund der verschiedenen Analysen mit einer "Neutral"-Bewertung eingestuft.

