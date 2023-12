AMN Healthcare Services Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Die technische Analyse der Amn Healthcare Services-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 87,37 USD liegt. Der Aktienkurs schloss bei 69,54 USD, was einem Abstand von -20,41 Prozent entspricht und die Einstufung "Schlecht" ergibt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 70,01 USD, was einem Abstand von -0,67 Prozent und einem "Neutral"-Signal entspricht. Somit ergibt sich insgesamt die Einstufung "Neutral" auf Basis der beiden Zeiträume.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls ein "Neutral"-Signal für die Amn Healthcare Services-Aktie. Der RSI7 liegt bei 44,18 und der RSI25 bei 35,22, was beide zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit 8,9, was 91 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt und die Aktie somit als unterbewertet erscheinen lässt. Daher erhält die Amn Healthcare Services-Aktie in diesem Bereich eine "Gut"-Bewertung.

Die Analysteneinschätzungen der letzten zwölf Monate ergeben eine überwiegende Anzahl von "Gut"-Einstufungen, sowohl im Gesamtschnitt als auch in aktuellen Reports. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 98,75 USD, was einer möglichen Steigerung um 42 Prozent vom letzten Schlusskurs von 69,54 USD entspricht. Somit ergibt sich auch hier eine "Gut"-Empfehlung aus Analystensicht für die Amn Healthcare Services-Aktie.